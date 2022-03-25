Москва, 25 марта, 2022, 05:16 — ИА Регнум. Хозяева киевского режима хотят от его президента Владимира Зеленского полного уничтожения украинской нации во имя начала милитаризации Европы, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Большая игра» на Первом канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Кургинян

Единственным, кто профессионально занимался формированием фашистской идентичности на Украине, был Степан Бандера, который сам по себе не меньший подонок, чем Адольф Гитлер, но иной идентичности у Украины, которая вне советской идентичности не существовала никогда, нет.

«Этот процесс превращения Украины в фашистское государство был уже задан [по факту распада СССР] всей этой динамикой. Далее вопрос самый главный, который возникает, нужно ли это Европе, готовы ли это терпеть Израиль, еврейскими мир, по-настоящему, этого Бандеру, который кожу с детей еврейских живьем сдирал. Оказалось, что готовы, ради чего?» — продолжил политолог.

Он также отметил, что ключевой процесс милитаризации Украины начался при клоуне-президенте Владимире Зеленском, а не при его предшественнике Петре Порошенко. Поэтому Россия могла либо вмешаться сейчас, либо получить гораздо больше проблем в будущем, поскольку пришлось бы иметь дело с фашистским государством, насыщенным оружием.

Поэтому единственной возможностью для России было сделать то, что она и сделала — начать спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины.

«Теперь он [Зеленский] просит помощи у них: мы же ваша шестерка, помогите нам. А ему говорят: «Милый, у нас на тебя другие планы. Ты должен уничтожить украинскую нацию в укрепрайонах или где-нибудь еще, а потом, когда ты ее уничтожишь, мы начнем действовать во втором этапе». Германия 100 млрд евро получит на развитие бундесвера… Франция сейчас будет укреплять свои вооруженные силы… Значит, он обречен», — заявил Кургинян.

По его словам, Зеленский либо полный идиот и не понимает того, что его используют, либо он надеется, что в последний момент его вытащат и спасут американцы.