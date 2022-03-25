Петропавловск-Камчатский, , 05:11 — REGNUM Представители силовых структур Камчатского края приняли участие во всероссийском флешмобе «Своих не бросаем!» и поддержали президента Владимира Путина и Вооруженные силы России, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом правительстве.

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В акции приняли участие сотрудники УМВД России по Камчатскому краю, региональных ведомств МЧС, Следственного управления СКР, Росгвардии.

Силовики сняли видеоролик, в котором прочитали патриотические стихи и в завершении выстроились в форме буквы «V».

"Россия начиналась не с меча, и потому она не победима», — сказали участники флешмоба.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чернигове украинские нацисты расстреляли местных жителей, пытавшихся покинуть город и уйти в безопасную зону.