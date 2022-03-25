Токио, , 05:06 — REGNUM Испытанная Северной Кореей 24 марта межконтинентальная баллистическая ракета обладает дальностью более 15 тыс. километров, что позволяет поразить любую точку в США, заявил глава министерства обороны Японии Нобуо Киси в ходе пресс-конференции.

«Расчеты показывают, что дальность может составить более 15 тыс. км в зависимости от веса боеголовки. Таким образом в радиус попадает вся территория США, включая Восточное побережье», — заявил он.

По словам японского министра, это угрожает стабильности Японии и миру.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее КНДР подтвердила проведение испытаний МБР «Хвасон-17». Отмечалось, что на испытательном пуске лично присутствовал северокорейский лидер Ким Чен Ын. Высота полета ракеты составила 6 248 километров, она преодолела расстояние около 1090 километров.