Москва, , 04:58 — REGNUM Превращение Украины в фашистское антирусское государство был запрограммирован самим фактом распада Советского Союза, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Большая игра» на «Первом канале».

Политолог отметил, что после распада Советского Союза началась борьба за советское наследство в виде отколовшихся республик. У части из них была эфемерная идентичность, а участи, как у Украины или стран Средней Азии этой идентичности не было в принципе.

«Этот процесс был неизбежен. Наиболее страшный характер он носил на Украине. У Украины вообще нет идентичности все советского периода, она начала разыгрывать карту антисоветскую, значит идентичность исчезла, возникли все эти сумасшедшие укры. Возникла безумная истерика, чтобы доказать то, чего нет, что это исторически обоснованное государство, что это исторически существовавшая общность. В этой истерике началось такое промывание мозгов, которое неизбежно должно было привести к фашизму. Оно и пришло к нему», — заявил Кургинян.

Единственным, кто профессионально занимался формированием фашистской антирусской идентичности на Украине занимался Степан Бандера, который сам по себе не меньший подонок, чем Адольф Гитлер, поэтому украинская элита и Запад схватилась за него.