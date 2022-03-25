Москва, 25 марта 2022, 04:58 — REGNUM Превращение Украины в фашистское антирусское государство был запрограммирован самим фактом распада Советского Союза, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Большая игра» на «Первом канале».
Политолог отметил, что после распада Советского Союза началась борьба за советское наследство в виде отколовшихся республик. У части из них была эфемерная идентичность, а участи, как у Украины или стран Средней Азии этой идентичности не было в принципе.
Единственным, кто профессионально занимался формированием фашистской антирусской идентичности на Украине занимался Степан Бандера, который сам по себе не меньший подонок, чем Адольф Гитлер, поэтому украинская элита и Запад схватилась за него.