Посёлок городского типа Омсукчан, Магаданская область, , 04:53 — REGNUM В Магаданской области 25 марта загорелся вахтовый посёлок на месторождении золота и серебра «Приморское» в Омсукчанском округе. Горные работы временно остановлены.

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Пожар тушили сотрудники военизированной горноспасательной части, сообщают региональные СМИ.

В посёлке 171 работник, пострадавших нет. Горняков вывезли из посёлка, расселили в Омсукчане, Дукате и Магадане.

Склады и производственно-технический комплекс не пострадали, необходим ремонт бытовых помещений.

Причины возгорания выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, в посёлке Шабровском возле Екатеринбурга горел ангар со строительной техникой.