Женева, Швейцария, , 04:42 — REGNUM Рост цен на продукты, вызванный реакцией стран Запада на события вокруг Украины, может спровоцировать голодные бунты в беднейших странах мира. Об этом 24 марта заявила генеральный директор Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеала в интервью британской газете The Guardian.

Оконджо-Ивеала отметила, что еда и энергия являются ключевыми позициями в потребительской корзине граждан в бедных странах мира, а рост цен на продукты питания может спровоцировать голод в таких странах в текущем и в следующем году.

Кроме того, генеральный директор ВТО уточнила, что на долю Украины приходится больше половины всех объёмов пшеницы в резервах Всемирной продовольственной программы, при этом посевная в текущем году на Украине находится под угрозой срыва. По словам Оконджо-Ивеала, в случае, если «влияние войны» не будет снижено, то весь мир станет свидетелем катастрофы, которая охватит большое количество стран мира не только в текущем, но и в следующем году.

Гендиректор ВТО призвала членов организации не усугублять кризис, устанавливая экспортные ограничения на продукты питания. При этом руководитель ВТО пояснила, что исключить Россию из организации достаточно сложно, так как для принятия решения нужно одобрение 75% членов ВТО

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