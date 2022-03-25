Токио, , 04:41 — REGNUM Правительство Японии вновь расширило список российских граждан и компаний, в отношении которых вводятся санкции в связи с проведением Россией специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Это следует из опубликованного 25 марта заявления МИД Японии.

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Японский санкционный список, который теперь превышает сто человек, пополнился ещё 25 российскими гражданами. В их числе председатель госкорпорации ВЭБ. РФ Игорь Шувалов, родственники высокопоставленных российских чиновников и бизнесменов. Санкционный список организаций пополнило 81 юридическое лицо, в числе которых — несколько российских судостроительных компаний.

Япония также запретила экспорт в Россию предметов роскоши.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Японии расширило список российских частных лиц и компаний, в отношении которых вводятся санкции в связи с проведением Россией специальной военной операции на Украине.

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