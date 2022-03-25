Якутск, 25 марта 2022, 04:42 — REGNUM Заботу о наличии мясной продукции на продовольственном рынке Якутии проявил полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Он распорядился снизить административные барьеры для производителей мяса, сообщил телеграм-канал полпреда.
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По его распоряжению министерство сельского хозяйства сформирует механизм поставок в Якутии мясной продукции. Ограничения Россельхознадзора намерены пересмотреть. Часть полномочий по убою животных обещают передать регионам.
Как сообщало ИА REGNUM, 24 марта Юрий Трутнев прилетел в Якутск. Он обсуждал с руководством республики её продовольственную безопасность и северный завоз.