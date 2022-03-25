Якутск, , 04:42 — REGNUM Заботу о наличии мясной продукции на продовольственном рынке Якутии проявил полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Он распорядился снизить административные барьеры для производителей мяса, сообщил телеграм-канал полпреда.

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«Очень много надуманных и избыточных актов. Мы поручили Министерству сельского хозяйства, Россельхознадзору эти все требования минимизировать. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин ставит задачу уменьшения административных барьеров, и они должны уменьшаться по всей системе отношений хозяйственных, но вопросы поставки продовольствия наиболее важные, и такие решения должны приниматься быстро», — отметил Юрий Трутнев.

По его распоряжению министерство сельского хозяйства сформирует механизм поставок в Якутии мясной продукции. Ограничения Россельхознадзора намерены пересмотреть. Часть полномочий по убою животных обещают передать регионам.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 марта Юрий Трутнев прилетел в Якутск. Он обсуждал с руководством республики её продовольственную безопасность и северный завоз.