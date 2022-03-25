Хабаровск, , 04:32 — REGNUM В минцифры Хабаровского края рассказали о мерах поддержки IT-индустрии в условиях санкционного давления со стороны недружественных России стран — представители власти и руководители производящих программное обеспечение компаний обсудили первоочередные вопросы, важные для сохранения цифровой отрасли в рабочем состоянии.

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«Ещё 2 марта президент Российской Федерации подписал указ №83, где он чётко обозначил меры поддержки IT-отрасли. Они сейчас прорабатываются и будут реализованы на федеральном уровне. В частности, сотрудники аккредитованных организаций сферы информационных технологий могут рассчитывать на отсрочку от призыва на военную службу на время работы в этих компаниях до 27 лет, после которого в армию не призывают. Сейчас прорабатываются подзаконные акты на этот счёт, в военкоматах до начала призывной кампании ждут соответствующего приказа министра обороны РФ», — рассказал ИА «Хабаровский край сегодня» министр цифрового развития и связи Хабаровского края Алексей Гусев.

Отмечается, что предприятия IT-сферы на три года освобождаются от всевозможных государственных проверок, им обнуляют налог на прибыль, возместят расходы на льготную ипотеку для нуждающихся в улучшении жилищных условий работников, освободят от уплаты НДФЛ.

Кроме того, для производителей отечественного софта, которые откажутся от сокращения сотрудников, разрабатывают программу льготного кредитования при ставке не выше 3% годовых.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве прошёл круглый стол по мерам поддержки российской ИТ-отрасли в условиях санкций.