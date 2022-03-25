Красноярск, , 04:20 — REGNUM В пятницу, 25 марта, в Красноярске облачно с прояснениями, небольшой снег, мокрый снег, на дорогах гололедица, температура воздуха +0… +2 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

В 08:00 на Театральной площади было — 3 °C.

Ночью с 25 на 26 марта ожидается до −5… −3 °C, облачно, без осадков.

Скорость западного ветра 3−8 м/с, на порывах до 12 м/с. Давление — 738 мм рт. ст.

В субботу, 26 марта, в Красноярске до +2… +5 °C, облачно, небольшой дождь. Ночью — до −8… −4 °C, облачно с прояснениями, без осадков.

В воскресенье, 27 марта, в Красноярске ожидается до −5… −2 °C днём и до −14… −10 °C ночью. Облачно с прояснениями, без осадков.

25 марта на юге Таймырского муниципального района (МР), в Хакасии и Туве ожидается южный, юго-западный, западный ветер на порывах до 15−20 м/с, низовая метель. В центральных и южных районах Красноярского края, в Хакасии и Туве на дорогах гололедица, в горных районах лавиноопасно.

Читайте также: Первые лесные пожары потушили на юге Красноярского края