Якутск, 25 марта 2022, 04:25 — REGNUM Якутяне получили от полномочного представителя президента России на Дальнем Востоке Юрия Трутнева награды за борьбу с огнём лесных пожаров. Полпред передал грамоты от главы государства, сообщил его официальный телеграм-канал.
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Юрий Трутнев назвал 2021 год трудным для Якутии из-за горящих лесов. Он выразил надежду, что в этом году таких масштабных возгораний в регионе не будет — республика получила больше средств на их предотвращение.
Как сообщало ИА REGNUM, Юрий Трутнев приехал в Якутск 24 марта, в первую очередь с целью обсудить продовольственную безопасность республики и северный завоз.