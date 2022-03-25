Якутск, , 04:25 — REGNUM Якутяне получили от полномочного представителя президента России на Дальнем Востоке Юрия Трутнева награды за борьбу с огнём лесных пожаров. Полпред передал грамоты от главы государства, сообщил его официальный телеграм-канал.

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Юрий Трутнев назвал 2021 год трудным для Якутии из-за горящих лесов. Он выразил надежду, что в этом году таких масштабных возгораний в регионе не будет — республика получила больше средств на их предотвращение.

«Тысячи людей боролись с пожарами, спасали жильё, населённые пункты. Большое спасибо вам за эту работу. В этом году принят целый ряд мер для увеличения финансирования противопожарных мероприятий», — отметил полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе.

Как сообщало ИА REGNUM, Юрий Трутнев приехал в Якутск 24 марта, в первую очередь с целью обсудить продовольственную безопасность республики и северный завоз.