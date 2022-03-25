Хабаровск, , 04:21 — REGNUM Спрос на продукцию единственного на Дальнем Востоке завода энергетического машиностроения «Дальэнергомаш» в Хабаровске в условиях санкций увеличился. Уникальная разработка предприятия — воздушный нагнетатель «AERO IM» 160/1.6 — превосходит по своим характеристикам многие зарубежные аналоги, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Хабаровского края.

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«Все изделия мы производим из российского сырья, отечественных материалов. Поэтому санкции нас не пугают, а даже наоборот. Сейчас поступает много обращений от предприятий, которые работали на импортной технике, но, ввиду последних событий, хотят перейти на нашу», — сказала генеральный директор АО «Дальэнергомаш» Олег Конюшев.

Воздушные нагнетатели применяют на очистных сооружениях в крупных городах. Прорабатывается возможность использования нагнетателей при строительстве и реконструкции очистных сооружений в ряде субъектов РФ.

В производственном комплексе завода «Дальэнергомаш» работают 180 человек. Помимо воздушных нагнетателей предприятие выпускает технологические турбины, широко применяемые при производстве химических удобрений, компрессоры, используемые в различных производственных процессах, в том числе, в самолетостроении.

Как сообщало ИА REGNUM, на Урале входящее в госкорпорацию «Роскосмос» Научно-производственное объединение автоматики представило отечественные электронные приборы для комплектования тракторов и автомобилей.