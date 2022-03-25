Тбилиси, 25 марта, 2022, 16:11 — ИА Регнум. Министр здравоохранения Грузии Зураб Азарашвили в связи со Всемирным днём борьбы с туберкулёзом посетил Национальный центр по борьбе с туберкулезом и заболеваниями лёгких, сообщает 24 марта грузинский телеканал «Рустави 2».

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Азарашвили осмотрел материально-техническую базу клиники. Он также ознакомился со стратегией развития и планами на будущее. Как отметил министр, государство полностью финансирует процедуры диагностики, лечения и реабилитации в Национальном центре туберкулеза и заболеваний лёгких.

По данным на 2022 год, заболеваемость туберкулезом в Грузии достигла исторического минимума — сегодня этот диагноз поставлен 1643 пациентам.