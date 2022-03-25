Южно-Сахалинск, , 04:13 — REGNUM Решение президента России Владимира Путина о начале специальной операции в защиту Донбасса предотвратило возможное вторжение в нашу страну, тем самым государство не повторило ошибок 1941 года, уверен руководитель Сахалинского регионального отделения «Поискового движения России» Артём Бандура.

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"Безусловно, как человек знающий и уважающий нашу историю я поддерживаю решение президента России. И сейчас вскрываются факты того, что на Украине происходило все эти годы. Есть сведения, что при помощи стран НАТО готовились провокации на территории нашей страны и возможно готовилось нападение. Мы предотвратили вторжение к нам, не стали повторять ошибок 1941 года. Сейчас тот момент, когда все мы должны объединиться и поддержать нашу армию и президента», — цитирует Бандуру телеграм-канал правительства Сахалина.

Как сообщало ИА REGNUM, Донецк обстреляли украинские боевики из крупнокалиберных миномётов, артиллерийских орудий и БМ-21 «Град» вечером 24 марта.