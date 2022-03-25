Новосибирск, 25 марта 2022, 04:16 — REGNUM Полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев включён в санкционный список Великобритании. Об этом в своём телеграм-канале сообщил сайт Ngs42.
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«Это не первый случай включения полпреда в санкционный список, поэтому он никак это не комментирует», — заявили в пресс-службе полпреда.
Напомним, ранее Серышев попал под санкции Канады.