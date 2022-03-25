Киев, , 04:09 — REGNUM Времени для принятия решения о членстве Украины в Евросоюзе осталось очень мало и запаздывать с ним нельзя. Такое заявление сделал 25 марта президент Украины Владимир Зеленский в своём видеообращении, которое было опубликовано в его телеграм-канале.

Зеленский попросил Евросоюз не запаздывать с решением по вступлению Украины в сообщество. По словам украинского лидера, за это время можно было понять, что Украина достойна стать полноправным членом ЕС в ближайшее время.

Глава Украины уточнил, что Латвия, Литва и Эстония на стороне Киева, и выразил надежду, что президент Франции Эммануил Макрон также будет на стороне Украины. Также, по словам Зеленского, решить, на чьей она стороне, должна Венгрия. Президент Украины обвинил венгерского премьер-министра Виктора Орбана, в том, что он колеблется, вводить ли санкции в отношении России.

По мнению Зеленского, настало время решать, кто на чьей стороне и призвал Венгрию и Германию поддержать решение о предоставлении Украине членства в Евросоюзе.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что депутат Европарламента от от Польши Богдан Жоньца поднял вопрос о возможности вступления Украины в состав Евросоюза.

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