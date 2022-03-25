Москва, , 04:04 — REGNUM Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту разработки биологического оружия массового поражения на Украине, заявил глава ведомства Александр Бастрыкин.

«Мы запросили у Минобороны России имеющиеся документы, а в рамках уголовного дела, которое возбудили по статье о разработке и производстве биологического оружия массового поражения, устанавливаем обстоятельства произошедшего», — приводит его слова ТАСС.

Глава СКР добавил, что Соединенные Штаты утверждают об отсутствии подобных лабораторий на украинской территории. По словам Бастрыкина, сложно представить, что бы произошло, если бы биолаборатории на Украине продолжили свою работу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель минобороны Китая У Цянь потребовал от США объяснений по факту выявленных на Украине биологических лабораторий, созданных при участии Пентагона. По его словам, Вашингтон должен дать всему миру объяснения по обнаруженным на Украине биолабораториям.

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