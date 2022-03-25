Москва, , 04:03 — REGNUM Россия ударила по болевым точкам западной системы, обязав все недружественные страны расплачиваться за наши энергоносители в рублях, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Большая игра» на «Первом канале».

Гегемония США всегда держалась на системе расчетов в долларах и совокупной военной мощи. Теперь же пошел процесс перехода к национальным валютам в международных расчетах. И больше всего Запад боялся, что Россия и другие страны откажутся от долларов в расчетах с «западными партнерами», которые сегодня являются недружественными странами.

«Эти ответные действия, они говорят о том, что если знать болевые точки западной системы, то никакого одностороннего процесса не будет: мы будем вас наказывать, наказывать, а вы будете плакать, плакать, плакать и страдать. Вот не так будет. Мы вам ответим один раз, и заплачут другие. А поскольку те плачут гораздо легче, чем наше население, то плакать будут сильно, и с неизвестными последствиями», — заявил Кургинян.

По словам Кургиняна, США — это очень капризная страна, и если без гегемонии она просядет хоть на чуть-чуть, то дальше пойдут очень серьезные процессы, начиная с Техаса и дальше — везде.