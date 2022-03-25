Москва, 25 марта 2022, 04:03 — REGNUM Россия ударила по болевым точкам западной системы, обязав все недружественные страны расплачиваться за наши энергоносители в рублях, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Большая игра» на «Первом канале».
Гегемония США всегда держалась на системе расчетов в долларах и совокупной военной мощи. Теперь же пошел процесс перехода к национальным валютам в международных расчетах. И больше всего Запад боялся, что Россия и другие страны откажутся от долларов в расчетах с «западными партнерами», которые сегодня являются недружественными странами.
По словам Кургиняна, США — это очень капризная страна, и если без гегемонии она просядет хоть на чуть-чуть, то дальше пойдут очень серьезные процессы, начиная с Техаса и дальше — везде.