Южно-Сахалинск, , 04:01 — REGNUM Все действия президент России делает открыто — глава государства сам всё объясняет населению, никаких тайн нет, и большинство граждан поддерживает Владимира Путина, уверен ветеран, почётный гражданин Южно-Сахалинска Василий Николаевич Андреев.

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«Я одобряю действия нашего президента. Все делается правильно. Конечно, я как патриот переживаю за наш народ, переживаю за жителей Украины. Национализм был всегда, но сейчас он перерос в агрессивные формы. С этим надо бороться», — сказал Василий Андреев.

Василий Андреев участвовал в освобождении Южного Сахалина и Курильских островов. Он награжден орденом Отечественной войны 2 степени, медалью «За победу над Японией». Василий Николаевич — ветеран отрасли связи — внес большой вклад в развитие островной области, его трудовой стаж составляет более 47 лет.

Он уверен, что санкции послужат толчком для развития экономики России.

«Санкции у нас были и до этой ситуации. Считаю, что это послужит толчком для нашей экономики. Для развития отраслей, которые у нас не развивались. Мы сильная страна. Сейчас всё делается правильно. Президент выступает перед народом, всё объясняет. Всё это не делается тайно, а делается с одобрения жителей. Большинство россиян также рассуждает», — цитирует Андреева телеграм-канал правительства Сахалина.

Как сообщало ИА REGNUM, добровольцы, в том числе иностранцы, могут принять участие в спецоперации по денацификации Украины. Об этом 24 марта заявил член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, политолог Богдан Безпалько.