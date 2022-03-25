Москва, , 04:03 — REGNUM Госкорпорация «Росатом» в рамках аукциона 13 апреля 2022 года планирует выбрать исполнителя на проект стоимостью до 624 млн рублей. В задачи победителя входит перевод в ядерно-безопасное состояние химико-металлургического завода АО «СХК», находящегося в режиме окончательной остановки, передаёт ИА REGNUM.

Уточняется, что работы проходят в рамках мероприятия «Обеспечение поддержания безопасного состояния ядерно‑ и радиационно-опасных объектов». Само предприятие было сдано в строй в 1961 году и занималось выпуском и переработкой продукции на основе урана и плутония, используемой в оборонной промышленности. Предприятие завершило госзаказ и с 1 января 2017 года переведено «в режим окончательного останова, поддержания в безопасном состоянии и перевода в ядерно-безопасное состояние для последующего вывода из эксплуатации».

Победитель тендера с начальной ценой 624 410 383,79 рубля должен будет удалить и переработать извлеченное. В описании закупки уточняется, что «радиоактивные материалы, находящиеся в обращении на ХМЗ: плутоний, америций, уран и их соединения».

Работы должны завершить до 20 декабря 2022 года. Сам объект находится в городе Северск (Томская область).