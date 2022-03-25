Владивосток, , 04:03 — REGNUM Из Владивостока 24 марта отправили жителям Донбасса ещё более тонны гуманитарной помощи. Груз собрали за неделю, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в мэрии столицы Приморья.

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Это уже третья партия, собранная и отправленная в марте.

«Последний раз груз отправляли 15 марта, тогда увезли в аэропорт 54 коробки общим весом около 700 кг. До этого почти 600 кг было 10 марта. Сегодня груза почти в два раза больше — 1100 кг. Многие владивостокцы приходят во второй и даже третий раз», — пояснили организаторы.

Как сообщало ИА REGNUM, ещё 100 тонн гуманитарной помощи отправлено жителям Херсонской области Украины из Краснодарского края утром 24 марта.