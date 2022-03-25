Якутск, , 03:44 — REGNUM Полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, находясь в рабочей поездке в Якутии, заявил что органы, которые контролируют исполнение антимонопольного законодательства, а именно ценообразование в магазинах, будут работать жестко, сообщили в телеграм-канале полпредства.

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Особое внимание Трутнев уделил росту цен на бытовую технику.

«У нас есть рост цен на бытовую технику. Там работают наши коллеги из антимонопольной службы и прокуратуры. Что здесь считаю важным подчеркнуть? Очень важно понять, откуда возник скачок цены. Очень часто скачок цены возникает просто в силу ажиотажного спроса и возможности людей больше зарабатывать, то есть они просто спекулятивно повышают цены, чтобы заработать больше денег в тот период, когда, в общем, надо нам всем друг друга поддерживать. Эти действия будут наказываться. Есть антимонопольное законодательство в стране. Есть органы, которые контролируют его исполнение. И работать будут и те, и другие достаточно жёстко. И в Якутии, и по всем субъектам Российской Федерации», — сказал полномочный представитель президента в ДФО.

Как сообщало ИА REGNUM, полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев пообещал, что проблем с поставками гречки и сахара не будет.