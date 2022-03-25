Владивосток, , 03:46 — REGNUM Во Владивостоке с 1 апреля начнутся работы по благоустройству пляжа культурно-образовательного комплекса на острове Русский — губернатор Приморья Олег Кожемяко поручил привести территорию в порядок, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

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Кожемяко побывал на строительной площадке на Орлиной сопке, где возводят музейно-театральный комплекс. Работы идут по графику, все необходимые материалы есть.

Готовность объекта на острове Русский, который будет включать хореографическое, музыкальное училища, интернат, образовательную школу, составляет 83%.

«Важно, чтобы училища были сданы в сентябре. Дом для педагогов, школы необходимо открыть в установленные сроки», — подчеркнул Олег Кожемяко.

Также глава Приморья поручил мэру Владивостока Константину Шестакову привести в порядок прилегающую территорию, благоустроить пляж.

Владивосток — один из четырех городов России, где по поручению президента Владимира Путина создаются культурно-образовательные и музейно-театральные комплексы.

Как сообщало ИА REGNUM, на строительстве театрально-образовательного комплекса на острове Русский и на улице Аксаковская во Владивостоке будут задействованы тысячи строителей. Часть объекта планируют сдать осенью 2022 года.