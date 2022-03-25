Луховицы , Московская область, , 03:40 — REGNUM К ОАО «Луховицкий мукомольный завод», которое работает в своей отрасли более 25 лет, подан иск о несостоятельности. Заявление кредитора арбитраж Московской области еще не распределил судье и дату слушаний не назначили, передаёт ИА REGNUM.

Истцом в споре выступает предприятие из Ульяновской области — АО «АгроТрансКапитал». Сумма долга, послужившая основанием для обращения в суд, не сообщается.

Само заявление подано 24 марта 2022 года.

Между тем в ноябре 2021 года суд удовлетворил иск АО к заводу о взыскании задолженности по договорам поставки от 2021 года — 12 981 868,53 рубля и неустойки — 60 тыс. рублей.

ОАО в едином госреестре юрлиц зарегистрировано в июне 1997 года. Руководитель — Владимир Гинсберг. На сайте предприятия уточняется, что Гинсберг является членом правления Российского Союза мукомольных и крупяных предприятий. На заводе в Луховицах трудятся более 150 человек.

Напомним, за прошедший период 2022 года также банкротные претензии от кредиторов получили шесть нефтеперерабатывающих заводов из разных регионов России.