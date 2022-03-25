Бразилиа, , 03:34 — REGNUM Бразилия выступает против односторонних санкций против России, которые ввели ЕС, США и их союзники, заявил глава бразильского МИД Карлос Франса, сообщает пресс-служба сената республики.

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«Бразилия не согласна с применением односторонних и выборочных санкций. Эти меры, помимо того, что являются незаконными с точки зрения международного права, конкретно ущемляют неотложные интересы некоторых стран, такие как поставки нефти и газа в европейские страны», — заявил он.

Министр добавил, что западные санкции влияют на поставки продуктов в ряд стран мира, что наносит удар по выживанию населения. При этом наихудшие последствия, считает Франса, ждут развивающиеся страны, а не развитые.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представители США и Евросоюза обсудили возможность введения новых санкций против России. Они подчеркнули, что продолжат вводить экономические ограничения, чтобы нанести ущерб Москве и Минску.