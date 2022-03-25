Новосибирск, , 03:30 — REGNUM Ситуация с подорожанием стройматериалов обострилась. Об этом после совещания с представителями организаций и предприятий строительного комплекса Новосибирской области заявил губернатор Андрей Травников.

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«Ситуация с подорожанием стройматериалов и нехваткой кадров в стройке обострилась, — сказал глава региона. — Перед нами стоят вопросы импортозамещения, поддержки застройщиков и нивелирования последствий санкционного давления».

При этом Травников не сомневается, что работы будут продолжены. Он подчеркнул, что «строительная отрасль для Новосибирской области стратегически важна и её развитие может стать движущей силой для других сфер экономики региона».