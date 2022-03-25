Москва, , 03:23 — REGNUM Исполнителем контракта на модернизацию государственной информационной системы «Электронный бюджет» будет единственный участник соответствующего тендера. Многомиллионный контракт будет подписан с Минфином России, передаёт ИА REGNUM.

«Единая комиссия приняла решение о возможности заключения государственного контракта с участником конкурса, подавшим единственную заявку на участие в конкурсе (голосовали единогласно)», — отмечается в протоколе.

Контракт планируется подписать на 773 млн рублей c АО «Главный научный инновационный внедренческий центр» (Москва), которое было учреждено в 2016 году. В открытых источниках компания числится исполнителем почти 100 госконтрактов на сумму более 41 млрд рублей. Среди заказчиков большей части из них — ФНС России, Минфин России.

Напомним, исполнитель должен будет создать подсистемы управления госпрограммами, модернизировать подсистемы управления нацпроектами, а также расширить функциональные возможности подсистемы управления расходами.

По условиям контракта, работы должны быть выполнены к концу июня 2022 года.