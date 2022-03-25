Вашингтон, , 03:16 — REGNUM Большой удачей назвал президент США Джозеф Байден, если на следующих президентских выборах его соперником от республиканцев станет такой политик, как экс-американский лидер Дональд Трамп. Такое заявление глава Белого дома сделал 24 марта в ходе пресс-конференции в Брюсселе.

Президенту США задали вопрос о возможности смены внешнеполитического курса страны в случае, если на следующих президентских выборах в Соединённых Штатах одержит победу Трамп, или «схожая с ним» политическая фигура.

Отвечая на вопрос, Байден вспомнил о своём первом участии в саммите G7 в качестве президента США, который проходил в Великобритании.

«Я сидел там и говорил: «Америка вернулась». И один из моих коллег спросил, надолго ли. Так что я не виню никого и не критикую за этот вопрос, но на следующих выборах мне очень повезет, если против меня будет баллотироваться тот же самый человек», — пояснил американский лидер.

Напомним, президентские выборы в США состоялись в 2020 году, соперником Байдена на них выступил Трамп, но проиграл действующему президенту. В настоящее время экс-президент США пока не делал официального объявления о своём возможном участии в следующих выборах главы государства. Трамп уточнил, что сделает заявление по данному поводу после промежуточных выборов в Конгресс США, которые состоятся в ноябре текущего года.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что экс-президент США Трамп не исключил активного участия в выборах Республиканской партии.

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