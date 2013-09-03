Тбилиси, 25 марта, 2022, 16:18 — ИА Регнум. Двух грузинских боевиков, убитых на Украине, с воинскими почестями похоронят на тбилисском кладбище, сообщает 24 марта грузинский телеканал «Рустави 2».

Иван Шилов ИА REGNUM Флаг Грузии

Тела Давида Ратиани и Георгия Бериашвили 23 марта были доставлены самолётом из Варшавы. Для их торжественной встречи в аэропорт прибыла президент Грузии Саломе Зурабишвили. Аэропорт был увешан грузинскими и украинскими флагами, горели траурные свечи. Некоторые люди становились на колени.

Рядом с собором, где сейчас находится тело Бериашвили, выставлен почётный караул. Родственники погибших обратились в департамент по делам ветеранов с просьбой похоронить убитых с воинскими почестями. Департамент по делам ветеранов и министерство обороны эту просьбу удовлетворили, хотя убитые не являлись военнослужащими.

Напомним, что Ратиани и Бериашвили были убиты ракетным ударом в городе Ирпень Киевской области. Труп ещё одного грузинского боевика, Бахвы Чикобавы, убитого в Мариуполе, не могут доставить из-за продолжающихся боёв.