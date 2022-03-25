Якутск, , 03:01 — REGNUM Полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, находясь в рабочей поездке в Якутии, пообещал, что проблем с поставками гречки и сахара не будет, сообщил телеграм-канал полпредства.

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Трутнев признал, что ажиотажный спрос на эти продукты питания есть. Но так как гречка и сахар в достаточном количестве производятся в России проблем с их поставками не будет.

«Наиболее такой динамичный рост цен на сахарный песок, на гречневую крупу. Есть некоторый ажиотажный спрос. Люди считают, что лучше взять про запас. Но никаких угроз в этой части в стране нет. Мы не завозим эти продукты из-за рубежа. Мы производим их в достаточном количестве сами. Их нам хватит», — уверен полномочный представитель президента России в ДФО.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за жёстких климатических условий Якутия больше подвержена рискам по поставкам продуктов питания и лекарств. Об этом заявил 24 марта, открывая совещание в регионе, посетивший Якутск полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.