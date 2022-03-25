Оттава, , 02:59 — REGNUM Стремление канадских властей обложить санкциями членов Совета Федерации свидетельствует о бессилии санкционной политики Запада, сообщает пресс-служба российского посольства в Оттаве.

«Решение кабинета Трюдо внести в санкционные списки членов Совета Федерации — это нелепый жест и демонстрация бессилия западной санкционной политики», — заявили в российской дипмиссии.

Дипломаты указали, что решения Канады не повлияют на проведение российской специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. По их словам, назначенные цели этой спецоперации будут достигнуты.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о введении санкций против 160 членов Совета Федерации России. По его словам, это должно усилить давление на Москву.

Читайте ранее в этом сюжете: Канада вводит санкции в отношении 160 российских сенаторов