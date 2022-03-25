Москва, , 09:15 — REGNUM Налоговые поступления от предприятий легкой промышленности Москвы за два года выросли на треть. Об этом 25 марта сообщил заместитель мэра столицы Владимир Ефимов.

По его словам, в 2021 году предприятия легкой промышленности перечислили в консолидированный бюджет города свыше 6 млрд рублей. Это на 23,6% больше, чем в 2020 году, и на 36,1%, чем в 2019 году.

«На долю предприятий легкой промышленности приходится около четырех процентов налоговых поступлений от обрабатывающих производств Москвы. Лидером по размеру перечисленных налогов стали производители одежды — их вклад в бюджет составил более 3,7 миллиарда рублей, или 62%», — сказал Ефимов.

При этом самую высокую динамику роста поступлений в бюджет продемонстрировали предприниматели, которые применяют специальные налоговые режимы, в том числе субъекты малого и среднего предпринимательства. Поступления от предприятий, работающих по спецрежиму по итогам 2021 года, выросли на 49,1% по сравнению с 2020 годом и на 70,6% превысили показатели 2019 года, отметил руководитель столичного департамента экономической политики и развития Кирилл Пуртов.

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