Канберра, , 02:32 — REGNUM Дополнительные санкционные меры в отношении 22 российских работников СМИ ввело правительство Австралии. Об этом 25 марта сообщает пресс-служба австралийского МИД.

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Отмечается, что новые санкции являются продолжением усилий, направленных на то, чтобы Россия и те, кто её поддерживает в проведении спецоперации на Украине, «заплатили высокую цену».

Санкции введены в отношении 22 работников СМИ, в том числе против главных редакторов Russia Today, сотрудников аналитического портала Фонд стратегической культуры, информагентств InfoRos и NewsFront. В частности, под воздействие санкционных мер попали главный редактор российского телеканала RT Маргарита Симоньян, режиссер и телеведущий Тигран Кеосаян, журналиста телеканала «Россия-1» Ольга Скабеева и другие работники российских СМИ.

В документе правительство Австралии призвало Россию немедленно вывести войска с территории Украины.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что США и ЕС обсудили новые санкции против России.

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