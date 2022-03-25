Южно-Сахалинск, , 02:31 — REGNUM Подземные толчки магнитудой 4,7 зафиксировали сейсмологи в Сахалинской области, сообщает областной филиал Единой геофизической службы РАН.

По ее данным, эпицентр землетрясения располагался в 26 километрах к востоку от села Венское. Очаг сейсмособытия залегал на глубине пяти километров. При этом жители Ногликского района ощутили подземные толчки интенсивностью в 3−4 балла. Сведений о пострадавших не поступало. В настоящее время экстренные службы изучают инфраструктуру на предмет возможных повреждений.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 марта землетрясение магнитудой 3,7 произошло в Камчатском крае. Его очаг находился в 206 километрах от села Мильково на глубине 39 километров. Пострадавших не было.