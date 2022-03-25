Рио-де-Жанейро, Бразилия, , 02:24 — REGNUM Сегодня, 25 марта, в Рио-де-Жанейро на стадионе «Маракана — Марио Филью» сборная Бразилии в матче семнадцатого тура отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года встретится со сборной Чили. Стартовый свисток прозвучит в 02:30 по московскому времени.

Стартовые составы команд:

Бразилия: Алиссон Беккер, Данило, Тиаго Силва, Маркиньос, Гильерме Арана, Каземиро, Фред, Лукас Пакета, Винисиус Жуниор, Неймар, Антони.

Чили: Клаудио Браво, Энцо Роко, Пауло Диас, Гари Медель, Габриэл Суазо, Маурисио Исла, Артуро Видаль, Клаудио Баэса, Чарлес Арангис, Алексис Санчес, Эдуардо Варгас.

Матч обслужит аргентинская бригада арбитров во главе с Дарио Эррерой. Ассистенты главного судьи — Габриэль Чаде и Факундо Родригес.

На данный момент сборная Бразилии с двенадцатью победами и 39-ю набранными очками занимает первое место в турнирной таблице группового этапа отборочного турнира. Сборная Чили, набрав девятнадцать очков, располагается на шестой позиции.

Ранее главный тренер «Пари Сен-Жермен» Маурицио Почеттино заявлял, что 30-летний нападающий Неймар отстранен от игр из-за нарушения дисциплины и уклонения от исполнения контрактных обязательств.