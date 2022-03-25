Нью-Йорк, США, , 02:07 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США завершили торги 24 марта ростом.

Так, к окончанию торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones повысился на 349,44 пункта (1,02%), до уровня 34 707,94 пункта. S&P 500 подорожал на 63,92 пункта (1,43%), до уровня 4520,16 пункта. Nasdaq к завершению дня поднялся на 269,24 пункта (1,93%), до уровня 14 191,84 пункта.

Как сообщало ИА REGNUM, основные индексы фондового рынка США завершили торги 23 марта снижением.

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