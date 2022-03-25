Барселона, Испания, , 02:06 — REGNUM Как сообщает испанское издание Sport. es, каталонская «Барселона» предложила «Лидс Юнайтед» 35 миллионов евро за трансфер 25-летнего флангового нападающего сборной Бразилии Рафинью.

Рафинья выступает за «Лидс Юнайтед» с 5 октября 2020 года после перехода из французского «Ренна» за 18,6 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость бразильского футболиста, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 40 миллионов евро.

В текущем сезоне Рафинья принял участие в 27-ми матчах за «Лидс Юнайтед» во всех турнирах, в которых отметился десятью забитыми мячами и тремя результативными передачами. В составе сборной Бразилии на счету нападающего 5 (3+2) очков по системе гол+пас в семи матчах отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года.