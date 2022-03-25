Тбилиси, , 16:04 — REGNUM Оппозиционная грузинская неправительственная организация «Детектор растрат» заявила о слишком больших, на её взгляд, расходах грузинских властей, связанных с приобретением автомобилей российского производства, сообщает 24 марта грузинский телеканал «Формула».

Грузия и Россия Иван Шилов © ИА REGNUM

Так, в 2014—2021 годах государственные учреждения приобрели 122 автомобиля российского производства, на которые было потрачено более 11 миллионов лари. В частности, по их словам, государственные учреждения закупили у компании «Страда» уборочные машины, самосвалы и автобусы российских производителей ГАЗ и «УралАЗ».

"В 2014—2021 годах «Страда» выиграла тендеры на общую сумму 11 110 500 лари (около $ 3,5 млн.), из которых 11 003 758 лари было получено только за счет продажи российских автомобилей. Компания выиграла 86 из 51 тендера и в 39 случаях не имела конкурентов. В дополнение к тендерам, в 2012—2022 годах компания получила 1 113 265 лари (около $ 350 тыс.) на техническое обслуживание транспортных средств посредством упрощенных закупок», — говорится в сообщении.