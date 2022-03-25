Вашингтон, , 01:55 — REGNUM Награду $10 млн объявил Госдеп США за данные о местонахождении гражданина России Евгения Гладких, который подозревается в причастности к кибератакам, совершённым в 2017 и 2018 годах. Об этом 23 марта сообщила пресс-служба американского ведомства.

Награда установлена за любую информацию, позволяющую установить личность, либо местонахождение Евгения Викторовича Гладких, или другого лица, которое под контролем иностранного правительства содействовало нарушению закона США о компьютерном мошенничестве и злоупотреблениях.

По данным Госдепа США, Гладких, работая программистом одной из ведущих исследовательских организаций Минобороны России, в период с мая по сентябрь 2017 года совместно с сообщниками взломал системы нефтеперерабатывающего завода за пределами Соединённых Штатов и внедрил вредоносное ПО. Отмечается, что последствия кибератак могли привести к гибели людей на объекте.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Великобритания ввела санкционные меры против российского Центрального научно-исследовательского института химии и механики в связи с возможной причастностью его к кибератакам на на нефтехимический завод в Саудовской Аравии в 2017 году.

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