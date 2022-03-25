Москва, 25 марта 2022, 01:45 — REGNUM Москва и Подмосковье полностью очистятся от снега в первой декаде апреля, а в лесах — в середине месяца, сообщил 25 марта научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
По словам Вильфанда, высота снежного покрова в Москве за неделю уменьшилась в два раза, но избыток солнечной энергии сразу переводит его в газообразное состояние, и это (сублимация) «нечасто встречающееся событие».
Как сообщало ИА REGNUM, на территории Российской Федерации наблюдаются высокие риски возникновения лесных пожаров.
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