Москва, , 01:45 — REGNUM Москва и Подмосковье полностью очистятся от снега в первой декаде апреля, а в лесах — в середине месяца, сообщил 25 марта научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В Подмосковье снег будет ещё, по климату он сходит в первой декаде апреля, а в лесах он будет и до середины апреля. Полностью сойдёт снег только в середине апреля, если говорить о лесах», — цитирует его ТАСС.

По словам Вильфанда, высота снежного покрова в Москве за неделю уменьшилась в два раза, но избыток солнечной энергии сразу переводит его в газообразное состояние, и это (сублимация) «нечасто встречающееся событие».

Роман Вильфанд. «Снег из твёрдого состояния сразу переходит в газообразное состояние, в водяной пар, минуя жидкую фазу. Поэтому на улицах нет луж».

Как сообщало ИА REGNUM, на территории Российской Федерации наблюдаются высокие риски возникновения лесных пожаров.

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