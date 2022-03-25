Тбилиси, , 01:41 — REGNUM Знаменитое своей необычной формой здание, расположенное в центре Тбилиси, было, наконец, после седьмой попытки продано с аукциона, сообщает 24 марта грузинский телеканал «Мтавари архи».

«Кувшины Рике» Levan Gokadze

Здание в виде двух огромных труб из бетона и стали, прозванное горожанами «кувшинами», было построено в парке «Рике» в 2012 году по инициативе тогдашнего президента Грузии Михаила Саакашвили. Комплекс, который обошёлся грузинским налогоплательщикам в 75 млн. лари (около $ 25 млн.), был спроектирован известным итальянским архитектором Массимилиано Фуксасом. В одной части комплекса планировалось разместить музыкальный театр со зрительным залом на 566 мест, а во второй — выставочный зал.

Однако здание, находившееся на балансе министерства экономики около 10 лет, никак не удавалось продать. Было предпринято шесть неудачных попыток продать комплекс на аукционе. Но покупателей найти не удавалось, несмотря даже на то, что цена продаваемого объекта, начавшись с 95 млн. лари (свыше $ 30 млн.) с каждым аукционном неуклонно снижалась. И лишь во время седьмой по счёту попытки его удалось продать чуть более чем за 10 млн. лари (около $ 3,1 млн.)

Согласно инвестиционным условиям, покупатель обязан в течении 36 месяцев организовать музеи вина и цифрового искусства и технологий, а также выставочные и конференц-залы. Для этого инвестор должен вложить не менее 20 миллионов лари (около $ 6 млн.)