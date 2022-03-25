Рим, , 01:35 — REGNUM Евросоюз хочет добиться «независимости» от российского газа, заявил после саммита НАТО 24 марта премьер-министр Италии Марио Драги.

Ранее советники Драги выступили с заявлениями, согласно которым страна не намерена переходить на расчеты в рублях при покупке газа в России.

В правительстве страны, в свою очередь, ранее оценили период, необходимый для замены российского газа, в два-три года.

Большую часть используемой энергии Италия импортирует, все АЭС в стране были закрыты в начале XXI века после нескольких референдумов. 95% используемого газа поступает из-за рубежа.

Доля российского в общем объеме газа, используемого в Италии, в настоящее время составляет чуть менее 40%. Власти страны с февраля 2022 года делают заявления о намерении по меньшей мере сократить (по политическим мотивам) объем закупок в России.

В 2022 году стоимость газа для потребителей Италии выросла вдвое, стоимость электричества — втрое, цена на бензин — в полтора раза (после временного снижения величины акцизов цена сократилось, и вместо потребителей потери легли на бюджет страны). Руководители тысяч компаний из разных сфер экономики отмечают, что такая ситуация ставит их на грань рентабельности. Фиксируется рост цен на 10−20 и более процентов на все основные продукты питания.

По предварительным оценкам, темпы роста ВВП страны сократятся на треть, а инфляция (уже достигшая рекордных за 27 лет 6%) продолжит расти. На смягчение негативного эффекта от роста цен на энергоносители и сырьевые товары из бюджета Италии уже выделено около 20 млрд евро.