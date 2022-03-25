Рим, , 01:30 — REGNUM Цены на бензин и дизель в Италии, сниженные после принятия правительством мер поддержки отрасли, продержались на новом уровне менее суток, после чего снова начали расти, передает Il Giornale 24 марта.

Для снижения цен на бензин и дизель правительство сократило акцизы на 25 центов за литр, однако рост биржевых цен немедленно «съел» сразу 20% этого понижения, отмечает издание. Предполагается, что по тем же причинам рост цен продолжится.

В Италии — одни из самых высоких акцизов на топливо в ЕС: более 70 центов за литр бензина, более 60 центов за литр дизеля.

В 2022 году стоимость газа для потребителей Италии выросла вдвое, стоимость электричества — втрое, цена на бензин — в полтора раза (после временного снижения величины акцизов цена сократилось, и вместо потребителей потери легли на бюджет страны). Руководители тысяч компаний из разных сфер экономики отмечают, что такая ситуация ставит их на грань рентабельности. Фиксируется рост цен на 10−20 и более процентов на все основные продукты питания.

По предварительным оценкам, темпы роста ВВП страны сократятся на треть, а инфляция (уже достигшая рекордных за 27 лет 6%) продолжит расти. На смягчение негативного эффекта от роста цен на энергоносители и сырьевые товары из бюджета Италии уже выделено около 20 млрд евро.