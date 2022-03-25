Стокгольм, , 01:30 — REGNUM 24 марта сборная Швеции в матче полуфинала плей-офф отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года одержала минимальную победу над сборной Чехии. Так как основное время встречи не позволило выявить сильнейшего, дополнительное время завершилось со счетом 1:0.

Единственный мяч на 110-й минуте встречи забил 28-летний атакующий полузащитник «Аль-Иттифака» Робин Куайсон после передачи Александера Исака.

Статистика матча (Швеция/Чехия)

Удары 10/10

Удары в створ 2/2

Владение 56%/44%

Угловые 7/6

Нарушения 26/18

Составы команд:

Швеция: Ульсен, Линделеф, Даниельсон, Ульссон (Бенгтссон, 61'), Нильссон, Классон (Куайсон, 61'), Экдаль (Сванберг, 72'), Форсберг (Эланга, 115'), Олссон (Чельстрем, 107'), Иск (Хеландер, 115'), Кулушевски.

Чехия: Вацлик, Зима, Голеш, Брабец, Садилек (Сикора, 90'), Барак (Крейчий, 90'), Гложек (Лингр, 111'), Масопуст (Гавель, 76'), Янкто (Матею, 76'), Соучек, Кухта (Пекхарт, 83').