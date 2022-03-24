Рим, 25 марта, 2022, 01:20 — ИА Регнум. 50,4% жителей Италии поддерживают поставки оружия на Украину, 36% выступают против, таковы итоги исследования Euromedia, опубликованные 24 марта.

Италия

Неделей ранее социологи сообщали, что против поставок оружия из Италии на Украину выступают 55% граждан страны.

Представители большинства политических партий Италии в последние недели соревнуются в остроте антироссийских заявлений. Власти страны направили на Украину значительные объемы оружия, причем часть этих грузов пытались замаскировать под «гуманитарные». Арестовано имущество «российских олигархов» на сумму почти в миллиард евро.

Как сообщалось ранее, правительство Италии приняло решение «помочь Украине» отправкой 110 млн евро и военной техники, а также принять на своей территории ее граждан. В страну приехали уже более 67 тысяч жителей Украины. На прием беженцев выделено 500 млн евро.