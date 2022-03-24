Москва, 25 марта, 2022, 01:26 — ИА Регнум. Глава НАК «Нафтогаз» Юрий Витренко подставляет под удар не только европейцев, но и Украину. Такое мнение 25 марта высказал ИА REGNUM российский политолог, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.

Галя Вахтіна Юрий Витренко

«Если европейцы откажутся платить Газпрому и будут аккумулировать деньги на эскроу-счетах, то Россия перестанет поставлять газ. Но тогда отпадёт и необходимость и в транзите газа через Украину», — заявил эксперт.

По словам политолога, все это приведет еще и к тому, что Украина лишится газа. Украина потребляет газ, которые есть в хранилищах, газ собственной добычи, и примерно 30% газа импортирует. Это российский газ, получаемый по «виртуальному реверсу», но по факту это транзитный газ. Не будет поставок в Европу — не будет и «реверсного» газа, как не будет и оплаты за транзит, пояснил политолог. Европа также не будет поставлять газ на Украину, потому что после прекращения поставок у нее самой не будет наблюдаться его нехватка.

«Может, они считают, что не нужно снабжать газом территории, над которыми потеряли контроль? Такое впечатление, что они сами тонут, но и хотят европейцев с собой забрать» — заключил политолог.

Напомним, что Юрий Витренко предложил европейцам отказаться от оплаты поставляемого Газпромом газа и аккумулировать средства на специальных эскроу-счетах.