Эксперт: Юрий Витренко подставляет своими заявлениями Украину
Москва, 25 марта, 2022, 01:26 — ИА Регнум. Глава НАК «Нафтогаз» Юрий Витренко подставляет под удар не только европейцев, но и Украину. Такое мнение 25 марта высказал ИА REGNUM российский политолог, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.
«Если европейцы откажутся платить Газпрому и будут аккумулировать деньги на эскроу-счетах, то Россия перестанет поставлять газ. Но тогда отпадёт и необходимость и в транзите газа через Украину», — заявил эксперт.
По словам политолога, все это приведет еще и к тому, что Украина лишится газа. Украина потребляет газ, которые есть в хранилищах, газ собственной добычи, и примерно 30% газа импортирует. Это российский газ, получаемый по «виртуальному реверсу», но по факту это транзитный газ. Не будет поставок в Европу — не будет и «реверсного» газа, как не будет и оплаты за транзит, пояснил политолог. Европа также не будет поставлять газ на Украину, потому что после прекращения поставок у нее самой не будет наблюдаться его нехватка.
«Может, они считают, что не нужно снабжать газом территории, над которыми потеряли контроль? Такое впечатление, что они сами тонут, но и хотят европейцев с собой забрать» — заключил политолог.
Напомним, что Юрий Витренко предложил европейцам отказаться от оплаты поставляемого Газпромом газа и аккумулировать средства на специальных эскроу-счетах.