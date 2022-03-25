Кардифф, Великобритания, , 01:15 — REGNUM Сборная Уэльса по футболу в матче полуфинала плей-офф отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года, который пройдет в Катаре, одержала победу над сборной Австрии. Основное время встречи, проходившей в Кардиффе на стадионе «Кардифф Сити», завершилось со счетом 2:1.

Эшли Уильямс и Гарет Бейл (сс) Jon Candy

Оба гола в составе сборной Уэльса забил 32-летний фланговый нападающий мадридского «Реала» Гарет Бейл на 25-й и 51-й минутах встречи. На экваторе второй половины защитник «Тоттенхэма» Бэн Дэвис срезал мяч в свои ворота.

Желтые карточки получили Кристоф Баумгартнер (24'), Харри Уилсон (60'), Штефан Ляйнер (88') и Неко Уильямс (90+5'). На матче работала польская бригада арбитров во главе с Шимоном Марчиняком. Ассистенты главного судьи — Павел Сокольницки и Томаш Листкевич.

Составы команд:

Уэльс: Хеннеси, Дэвис, Родон, Ампаду, Уильямс, Аллен, Уилсон, Рэмзи, Робертс, Бейл (Мефам, 90'), Джеймс (Джонсон, 88').

Австрия: Линднер, Драгович, Хинтереггер, Алаба, Ляйнер (Грегорич, 88'), Забитцер, Зайвальд, Баумгартнер (Вайман, 77'), Лаймер (Калайджич, 56'), Шлагер (Лазаро, 77'), Арнаутович.