Брюссель, , 01:12 — REGNUM Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что ситуация на Украине не перерастёт в полномасштабный конфликт альянса с Россией благодаря тому, что его члены не только на словах, но и на деле продемонстрировали Москве своё единство и возможные последствия таких её действий. Об этом Столтенберг 24 марта сказал в интервью телеканалу CNN по итогам внеочередного саммита альянса в Брюсселе.

Йенс Столтенберг Иван Шилов © ИА REGNUM

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По его словам, в результате действий России на Украине ситуация в сфере безопасности в Европе изменилась на долгое время и «сложилась новая нормальность».

Йенс Столтенберг «Не думаю, что будет полномасштабная война, но в том числе и потому, что мы ясно продемонстрировали, каковы будут последствия при нападении России на НАТО. И не только на словах, но и разместив дополнительные подразделения альянса у границ».

Высокопоставленный чиновник отметил, что лидеры стран НАТО попросили его руководство «представить варианты более долгосрочных изменений» в дальнейшем позиционировании альянса.

Как сообщало ИА REGNUM, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам внеочередного саммита заявил, что альянс не будет направлять свои войска на Украину, так как это повлечёт за собой полномасштабную войну с Россией.

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