Лондон, , 01:09 — REGNUM Российский Центральный научно-исследовательский институт химии и механики (ЦНИИХМ) был внесён в санкционный список властями Великобритании в связи с якобы причастностью к кибератакам на нефтехимический завод в Саудовской Аравии в 2017 году. Об этом сказано в распространённом 24 марта заявлении британского МИД.

Кибератака Иван Шилов © ИА REGNUM

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Как утверждает внешнеполитическое ведомство Великобритании, вредоносное программное обеспечение было создано для обхода системы безопасности в управлении производственными процессами предприятия. В результате кибератак произошли две аварийные остановки завода.

В документе отмечается, что вредоносное ПО предоставляло киберпреступникам полный контроль над взломанными системами и могло оказывать значительное воздействие на управление производством предприятия, включая возможность взрыва, либо выброса токсичного газа.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что минюст США предъявил обвинения в киберпреступлениях четырём гражданам России.

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