Рим, 25 марта, 2022, 01:05 — ИА Регнум. Экс-премьер Италии Джузеппе Конте ответит на вопросы парламентского комитета по безопасности о помощи российских военных медиков Италии в первые месяцы пандемии коронавируса, передают национальные СМИ 24 марта.

Минобороны России Военные специалисты Минобороны России прибыли на аэродром Орио-аль-Серио в городе Бергамо

Ранее ряд итальянских СМИ и политиков выступили с предположением, что указанная помощь ставила перед собой некие иные цели, вплоть до разведывательной деятельности.

Весной 2020 года Россия оказалась первой страной, оказавшей помощь Италии, где сложилась тяжелейшая эпидемиологическая ситуация — на фоне отказа ряда западных стран даже от поставок в Италию медицинских масок и краж масок и санитайзеров даже на территории самой Италии.